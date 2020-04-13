Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Almanya'da okulların açılması için tavsiye kararı çıktı /13 Nisan 2020 13:55

[FLAŞ] Almanya'da okulların açılması için tavsiye kararı çıktı

Almanya'da hükümete korona virüsüyle ilgili danışmanlık yapan Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina, okulların yakında açılabileceğine yönelik tavsiye kararı verdi

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SAMANYOLU HABER - Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina, halihazırda 6 haftaya yaklaşan tatilin devam ettiği ülkede "belirli koşullar altında" ilkokulların ve ortaöğretimin mümkün olan en kısa sürede kademeli olarak yeniden açılabileceği yönünde tavsiye kararı aldı.. 

Die Welt'te yer alan habere göre Akademiye üye bilim adamlarının yaptığı açıklamada, enfeksiyonun düşük seviyede tutulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirterek bilinen hijyen kurallarına uyulmasının da önemine dikkat çekti. Buna ek olarak, uzmanlar, otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarında maske gereksiniminden yana olduklarını bildirdiler. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel'se, Leopoldina'nın çalışmasını ileriye doğru "çok önemli" bir adım olarak nitelendirdi.

ALMANLAR YASAĞIN DEVAMINDAN YANA

Bu arada YouGov Araştırma Şİrketi tarafından yapılan bir anket, Almanların çoğunluğu yasakların gevşemesine karşı olduğunu gösterdi. Ankette, halkın yüzde 44'ü yasakların ilk aşamasının biteceği 19 Nisan'da kararın uzatılmasından yana olduğunu bildirdi. Yüzde 12 ise yasakların daha da artırılmasını talep ederken sadece yüzde 32'si yasakların gevşetilmesi yönünde görüş bildirdi. 
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