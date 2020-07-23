[FLAŞ] Altın rekora doymadı!

Dün günü 409 liradan kapatan altın yükselmeye devam ediyor. Rekor üstüne rekor kırmaya devam eden güvenli liman saat 19.30 itibarıyla 417 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 liradan, cumhuriyet altını ise 2.787 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.894 dolar seviyesinde bulunuyor.







450 TL'Yİ GÖRÜR





Her güne yeni bir rekorla başlayan altının gramında yükseliş devam ederken, kuyumcular artışın bu şekilde devam etmesi durumunda yıl sonunda gram altının 450 lirayı görebileceğini belirtti.