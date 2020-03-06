Samanyolu Haber /Ekonomi / [FLAŞ] Altın son 7 ayın zirvesinde /06 Mart 2020 19:09

[FLAŞ] Altın son 7 ayın zirvesinde

Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan Korona Virüsü sonrası piyasalarda dalgalanmalar devam ediyor. Altının birim fiyatı son 7 yedi yılın zirvesine çıktı.

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Çin’de ortaya çıkan corona virüs nedeniyle piyasalarda hareketlilik devam ederken, altının ons fiyatı son yedi zirvesini gördü.Piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle küresel ekonomide riskler devam ederken altının ons fiyatı son yedi yılın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı saat 17.53 itibarıyle 1683 dolar üzerinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken; gram altın fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 325 liradan işlem görüyordu. Gram altın fiyatları gün içerisinde en yüksek 331.18 lirayı görürken, saat 17.54 itibarıyla 329.06 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 526.32 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 170 liradan alıcı buldu.

YEDİ YILIN ZİRVESİNDE

Corona virüs salgını küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, altının ons fiyatı 1690 dolar seviyesine kadar yükselerek 7 yılın zirvesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.83 yükselişle 1687 dolar seviyesinde bulunuyor. 
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