[FLAŞ] İnfaz paketinde kritik karar!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) infaz paketinin şekil yönünden iptal edilmesi talebini değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) müracaatı esastan görüşmeye karar verdi.Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oyları ile 14 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen infaz paketi ile mafya lideri Alaattin Çakıcı başta olmak üzere 100 bine yakın azılı suçluya tahliye yolu açılmıştı.CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine dair 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istedi.CHP, kanunun tümünün yanı sıra bazı suçlar hariç denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına olanak tanıyan 52'nci maddesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun değiştirilen geçici 6'ncı maddesinin şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini talep etti.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.





DOSYA DAHA SONRA ESASTAN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANACAK





Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki toplantı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında üyelerin video konferansla katılımıyla yapıldı.







Dosyada bir eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal talebini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.



BANKA SOYAN ÇIKTI, BANK ASYA'YA PARA YATIRAN MAHPUS

Kamuoyundan ve hukukçulardan gelen "İnfazda adalet" çağrılarına kulak tıkayan AKP-MHP ittifakı; "terör ya da şiddete bulaştıklarına dair" tek delil olmayan gazetecilerin, siyasetçilerin, işadamlarının, öğretmenlerir, hâkim-savcıların, avukatların, mühendislerin ve ev hanımlarının tahliyesine izin vermedi.

Banka soyanlar, zimmetine para geçiren kamu görevlileri tahliye edilirken devletin izni ile faizsiz bankacılık yapan Bank Asya'ya para yatıranlar af düzenlemesinin dışında tutuldu.

Sosyal medyada CHP'nin itirazına destek için kampanya düzenlenmişti. Dün akşam "AYMCanlara Kıyma" etiketi Türkiye gündeminde ilk sıralarda yer almıştı.