[FLAŞ] Avukatlardan İmralı başvurusu

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları Raziye Turgut, Rezan Sarıca, Serbay Köklü ve İbrahim Bilmez, müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni bir başvuruda bulundu.



Öcalan’ın avukatlarından Nevroz Uysal ve Rezan Sarıca, DTK Eşbaşkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven’in cezaevinde başlattığı açlık grevi ve ölüm oruçları eylemleri sonucunda 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran, 18 Haziran ve 7 Ağustos 2019 tarihlerinde müvekkilleriyle görüşebilmişti.





Avukatların son görüşmenin yapıldığı 7 Ağustos’tan bu yana müvekkilleriyle görüşmek için yaptıkları başvurulara herhangi bir yanıt verilmedi.