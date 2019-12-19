[FLAŞ] Bağdadi'nin iki akrabası tutuklandı

IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından “örgütü yeninden canlandırmak amacıyla Kayseri’de toplantı yaptıkları” iddia edilen Irak vatandaşları M.M. ile M.D.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bağdadi’nin akrabaları olan M.M. ile M.D.T’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelileri, Irak’ın Samarra kentinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi.