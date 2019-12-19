Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Bağdadi'nin iki akrabası tutuklandı /19 Aralık 2019 20:00

[FLAŞ] Bağdadi'nin iki akrabası tutuklandı

IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin Kayseri'de gözaltına alınan 2 akrabası tutuklandı.Kayseri’de IŞİD’e yönelik soruşturmada gözaltına alınan örgütün lideri Ebubekir Bağdadi’nin akrabası 2 kişi tutuklandı.

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 IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından “örgütü yeninden canlandırmak amacıyla Kayseri’de toplantı yaptıkları” iddia edilen Irak vatandaşları M.M. ile M.D.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bağdadi’nin akrabaları olan M.M. ile M.D.T’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelileri, Irak’ın Samarra kentinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi.

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