Samanyolu Haber /Ekonomi / FLAŞ... Bankalar döviz çekenden komisyon almaya başladı /12 Ağustos 2020 15:29

FLAŞ... Bankalar döviz çekenden komisyon almaya başladı

Bankalardaki vatandaşlara ait döviz mevduatı tarihi zirveye ulaşırken bankaların nakit döviz çekiminden ücret almaya başladığı belirtildi.

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Paramedya sitesi, ilk olarak Ziraat Bankası ve Garanti BBVA’nın nakit döviz çekimlerinde ücret almaya başladığını yazdı.

Çarşamba sabah itibariyle vatandaşlar Ziraat Bankası’ndan döviz çekmek istediklerinde 3 bin dolar üstü nakit çekiminde 10 binde 3 komisyon alındığını gördüler.

Aynı uygulamayı Garanti BBVA’da devreye soktu ve 20 bin dolar üstü on binde 15 komisyon almaya başladı.

Nakit çekime komisyon uygulamasına Yapı Kredi Bankası’nın da geçtiği belirtildi. Paramedya’ya göre Yapı Kredi’nin gündeminde binde 1 komisyon var. Üst sınır komisyonun 250 lira ile sınırlı olacağı öne sürüldü.

Öte yandan söz konusu ücretlerin BDDK’nın daha önce belirlediği ücret ve komisyonlar tebliğinde bulunmadığı, bu nedenle banka ile müşteri arasında tartışmalara neden olduğu da belirtildi.

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