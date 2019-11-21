[FLAŞ] Beyaz Saray’da güvenlik alarmı

ABD’nin başkentinde sıcak saatler yaşandı… Washington’daki Beyaz Saray’a girmeye çalışan şüpheli bir araç güvenlik güçlerini ve ABD Gizli Servisi’ni harekete geçirdi.







ABD Gizli Servisi yerel saatle 06:00 sularında şüpheli bir aracın Lafayette Park’taki girişi kullanarak Beyaz Saray’a girmeye çalıştığını duyurdu.





Olay yerine gelen ekipler aracı durdururken, otomobili kullanan kişiyi gözaltına aldı. Bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken otoyolların yanı sıra bazı kaldırımlar da geçişe kapatıldı.





Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.