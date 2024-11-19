Samanyolu Haber /Gündem / Flaş bilgi: Narin'i arayan güvenlik güçleri ahırda mühimmat bulmuş /19 Kasım 2024 12:52

Flaş bilgi: Narin'i arayan güvenlik güçleri ahırda mühimmat bulmuş

Diyarbakır'da, kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, Narin aranırken evin ahırında mühimmat çıktı. Mühimmatlara el konulurken; kaçak olduğu tespit edilen mühimmatlarla ilgili aile bireyleri hakkında da ayrıca 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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Diyarbakır Bağlar, Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verilen ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

AYRI SORUŞTURMA AÇILDI
Sözcü'nün haberine göre, Narin aranırken evin ahırında mühimmat çıktı. 

Mühimmatlara el konulduğu bildirilirken, kaçak olduğu tespit edilen mühimmatlarla ilgili aile bireyleri hakkında ayrıca 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

8 yaşındaki Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası da tutuklanmıştı. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklu yargılanıyor.

FINDIK KOVALARI VE SALÇA KAVANOZLARI İÇİNDE
Narin'i köyde ararken, jandarma komando timlerinin arama faaliyetlerini yürüttüğü sırada ahırda gizlenen çok sayıda mühimmata rastlanıldı.

Evin ahırında fındık kreması kutuları ile salça kovası içinde yaklaşık 400 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Mühimmat görüntüleriyle ilgili aile bireyleri hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan da ayrıca soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Mühimmatlara jandarma tarafından el konulduğu öğrenildi.

MÜHİMMATLARA EL KONULDU
Fotoğraflarda mermilerin paslanma ve oksitlenmesinin önüne geçmek için bir havluya sarıldığı, sonrasında da mühimmat özelliğini kaybetmemesi için fındık kreması kutularına, bir kısmının da şeffaf plastik salça kovasına, bir kısmının da beyaz un çuvalları içine gizlendiği görüldü.

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