[FLAŞ] Boris Johnson'da da korona virüsü çıktı

Dün başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı 10 Numara'da hafif belirtiler göstermesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığını belirten Johnson, hükümetin koronavirüsle mücadelesine önderlik etmeyi sürdüreceğini açıkladı:





"Şimdi kendimi tecrite alıyorum, ancak bu virüsle mücadele ettiğimiz müddetçe, hükümetin müdahalesine videokonferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim."





Geçtiğimiz günlerde İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Prens Charles da virüse yakalanmıştı.







İNGİLTERE SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINI DENEDİ AMA BU KEZ HASTALIK KONTROLDEN ÇIKTI

İngiltere, Hollanda ile birlikte hastalığın ilk dönemlerinde sürü bağışıklığı metodunu denemiş ancak büyük çapı ölümler olacağı uyarısıyla bundan geri adım atmışlardı. Virüsle mücadele için yatıştırma (mitigation) ya da baskılama (suppression) adı verilen metotlar sunulurken İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın uygulamaya çalıştığı yatıştırma politikası hastalığın yavaşlatılması ve sürü bağışıklığı kazandırılması amacını güdüyordu. Vatandaşlara ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti vermek yerine virüsü normalleştirerek mevcut düzenin işleyişini korumak istense de açıklanan (Londra merkezli Imperial College tarafından hazırlanan) son raporlar, bu metodun milyonlarca insanın ölümüne neden olacağını ortaya koydu. Bunun üzerine strateji değiştiren İngilizler sıkı karantina uygulamalarına geçti.

Söz konusu rapor, ‘‘kontrollü salgın” politikasının İngiltere’de 250 bin, ABD’de ise bir milyon kişinin ölümüne neden olabileceğini belirtiyordu.

