Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Brexit oylamasına izin çıkmadı /21 Ekim 2019 20:17

[FLAŞ] Brexit oylamasına izin çıkmadı

Britanya Avam Kamarası Başkanı John Bercow, Başbakan Boris Johnson’ın Brexit anlaşmasını oylamaya sunmasına izin vermedi.

SHABER3.COM

Bercow Cumartesi günü Avam Kamarası’nın gündemine gelen AB’den çıkış anlaşmasının Pazartesi günü tekrar oylanmasının mümkün olmayacağını söyledi. Bercow daha önce de, bir kere reddedilen bir konunun kısa süre içinde değişikliğe uğramadan tekrar Parlamento’da görüşülmesine karşı çıkmıştı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Boris Johnson, geçen hafta AB liderleri ile vardığı Brexit anlaşmasını Cumartesi günü Avam Kamarası’nın onayına sunmuştu. Cumartesi günü AB’den çıkış anlaşmasını oylamak üzere toplanan parlamento bir son dakika hamlesi yaparak, verilen bir önergeyle oylamayı engelleyip AB’den yeni bir uzatma talep etmişti.

İktidardaki Muhafazakar Parti’den ihraç edilen milletvekillerinden Oliver Letwin’in önergesi, Johnson’ın AB’yle vardığı anlaşmanın, uygulanmasına yönelik ilgili tüm yasa tasarılarının Parlamento’dan geçmesine dek, oylanmamasını öngörüyordu.

İngiltere Parlamentosu, önergeyi 306’ya karşı 322 oyla kabul etti. Bu da Johnson’ı yasal olarak AB’den erteleme talep etmeye mecbur kıldı.

Başbakan Johnson geçen ay AB’den uzatma isteme konusunda “Bir çukurun dibinde ölürüm daha iyi” demişti.
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