Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] CHP'ye kayyım atandı /16 Ekim 2019 21:01

[FLAŞ] CHP'ye kayyım atandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sivas il ve merkez ilçe teşkilatlarına kayyım atanarak olağanüstü kongre kararı alındı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından Sivas İl ve Merkez İlçe Teşkilatı'na birer resmi yazı gönderildi. 

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Erkek’in imzalarını taşıyan yazılarda il başkanlığına Yılmaz Coşkun ve ilçe başkanlığına Sebahat Şencan’ın atandığı belirtilerek, bu iki başkan ve yeni yönetimleri ile olağanüstü kongrelere gidileceği kaydedildi.

KAYYIMLAR OLAĞANÜSTÜ KONGRE'YE GÖTÜRECEK

CHP tarafından önceki gün Sivas teşkilatına gönderilen resmi yazıda kayyım atandığı ve olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi. 

Geçen hafta CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan tarafından partililere atılan bir SMS ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun bazı partililerin istifasını istediği duyurulmuştu. 
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