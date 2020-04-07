[FLAŞ] Çin, Rusya sınırını kapattı

Çin’in Vladivostok Konsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre Pekin yönetimi, ülkedeki yeni korona virüsü vakaların sayısındaki artış nedeniyle çeşitli önlemler almaya başladı. Bu doğrultuda Rusya’yla kara sınırını kapatan Çin, Rusya’daki iç hat seferleriyle bölgeye gelen tüm Çin vatandaşlarına 14 gün karantina uygulama zorunluluğu getirdi.







Özel geçiş izni bulunan kişilere sınırın Rusya tarafında seyahat etme izni verilecek ancak Çin’e seyahat etmelerine izin verilip verilmeyeceği belirtilmedi. Çin vatandaşlarına, salgın nedeniyle Rusya sınırı üzerinden ülkelerine dönmemelerini tavsiye etti.





Rusya Federasyonu’nun Primorskiy Kray bölgesinden yapılan açıklamada da, bölgedeki araç geçiş noktasının kapatıldığı ifade edildi.