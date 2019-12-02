Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Demirtaş'tan açıklama /02 Aralık 2019 19:47

[FLAŞ] Demirtaş'tan açıklama

HDP’nin bir önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın kısa süre önce cezaevinde fenalaştığı ve bilincinin kapandığının açıklanmasının ardından Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin endişe yaşanıyor.

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HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz sağlık sorunları yaşayan Selahattin Demirtaş’la görüşebilmek için Edirne Cezaevi’ne gitti.

Duvar’ın haberine göre Katırcıoğlu, Demirtaş’ın kendisine “Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti” dediğini aktardı.

Demirtaş’la yapılan görüşmeyi anlatan Katırcıoğlu, şunları söyledi:

“Şu an bir sıkıntısı yok. Güçlü, dinamik görünüyordu. Önce Abdullah Zeydan ile görüştük. Abdullah Bey, Demirtaş’ın geçen hafta nefes darlığı yaşadığını ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyledi. Demirtaş’ın kendisi böyle bir olayın duyulmasını istememiş. Demirtaş, yüksek güvenlikli hapishane koşullarının iyi olmadığını söyledi. Hapishane yönetiminden yana bir sıkıntısı yok. Fakat ‘bir şey olsa hemen bir müdahale şansı yok’ diyor. Alıp her an hastaneye götüremiyorlar. Adalet Bakanlığı’na yazı yazılması gerekiyor. Bu süreç de çok uzuyor. Demirtaş’ın bu durumdan rahatsızlığı var. Hastalığıyla ilgili de şunları söyledi: Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti. Hastalığımın tedavisi gerekiyor. Kendisi de hastalığının tam olarak ne olduğunu bilmiyor.”
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