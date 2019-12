[FLAŞ] Demirtaş'tan açıklama

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz sağlık sorunları yaşayan Selahattin Demirtaş’la görüşebilmek için Edirne Cezaevi’ne gitti.







Duvar’ın haberine göre Katırcıoğlu, Demirtaş’ın kendisine “Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti” dediğini aktardı.





Demirtaş’la yapılan görüşmeyi anlatan Katırcıoğlu, şunları söyledi:





“Şu an bir sıkıntısı yok. Güçlü, dinamik görünüyordu. Önce Abdullah Zeydan ile görüştük. Abdullah Bey, Demirtaş’ın geçen hafta nefes darlığı yaşadığını ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyledi. Demirtaş’ın kendisi böyle bir olayın duyulmasını istememiş. Demirtaş, yüksek güvenlikli hapishane koşullarının iyi olmadığını söyledi. Hapishane yönetiminden yana bir sıkıntısı yok. Fakat ‘bir şey olsa hemen bir müdahale şansı yok’ diyor. Alıp her an hastaneye götüremiyorlar. Adalet Bakanlığı’na yazı yazılması gerekiyor. Bu süreç de çok uzuyor. Demirtaş’ın bu durumdan rahatsızlığı var. Hastalığıyla ilgili de şunları söyledi: Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti. Hastalığımın tedavisi gerekiyor. Kendisi de hastalığının tam olarak ne olduğunu bilmiyor.”