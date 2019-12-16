Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Demirtaş'tan tahliye açıklaması /16 Aralık 2019 20:54

[FLAŞ] Demirtaş'tan tahliye açıklaması

HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yargılandığı davanın duruşmasında tahliye talep etmeyerek ‘siyasi rehineyim’ dedi. Demirtaş ‘Benim hakkımda tutuklama kararını hakimler vermedi, hakimler kaldırmayacaktır’ diye konuştu.

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Demirtaş, Cuma günü görülen duruşmasına SEGBİS’le (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katıldı. Demirtaş “Ben şu anda iktidarın açık talimatları ve yönlendirmeleri nedeniyle cezaevinde tutulan bir siyasi rehineyim. Benimle ve arkadaşlarımla ilgili yürütülen yargı adı altındaki faaliyetlerin hiçbiri hukuki ve kanuni değildir. Bize karşı siyaset eliyle ve yargı aracılığıyla aleni bir kumpas kurulmuştur. Bu tutuklama kararı da kumpasın bir devamıdır” dedi.

‘İLERİDE YARGI KONUSU OLACAK’

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre, Demirtaş şöyle devam etti: “Bize bu kumpasları kuranların bağımsız yargı önünde hesap vereceğinden kuşku duymuyorum. Yürütme gücünün Anayasa’ya aykırı şekilde pervasızca kullanılması nedeniyle hakkımızda açılmış soruşturmalar birer kumpas belgesi olarak ileride yargı konusu olacaktır.”

SEGBİS’e çıkmayı neden kabul ettiğini açıklayan Demirtaş savunmasını şöyle sürdürdü:

“Ben sadece bunları tarihe not düşmek için SEGBİS’e çıkmayı kabul ettim. Benim hakkımda tutuklama kararını hakimler vermedi, hâkimler kaldırmayacaktır. Ancak ben bu ülkede her zaman hukuka inanan hâkimlerin var olduğuna hem inandım, hem tanık oldum. Burada o günlerin yani hukukun üstünlüğünün hakim olacağı zamanları sabırla bekliyor ve mücadelemi sürdürüyorum. Hukukun ayaklar altına alındığı seçilmişlerin cezaevine atıldığı, katillerin ve tecavüzcülerin sokağa salındığı bir dönemde ben tahliye talep etmiyorum. Diyeceklerim bundan ibaret.”
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