[FLAŞ] Deprem bilançosu: 1 ölü, 43 yaralı

İstanbul'da Türkiye saati ile 13:59'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçiren bir kadın hayatını kaybetti. 43 kişi yaralandı.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre deprem sırasında 56 yaşındaki Meral Okur Arnavuköy'deki evinde kalp krizi geçirdi.
Okur eve çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Depremde ayrıca 43 kişinin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı açıklandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Yaralıların tedavileri 8 hastanede devam ediyor.
Avcılar Devlet Hastanesi'nde 2, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde 2, Bezmialem Hastanesi'nde 9, Samatya Hastanesi'nde 15, GOP Taksim İlkyardım Hastanesi'nde 5, Taksim İlkyardım Hastanesi'nde 4, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde 4, Ümraniye Devlet Hastanesi'nde 2 kişi tedavi altında.
Yaralanmaların çoğunun panikle kaçarken yaşandığı ifade edildi.