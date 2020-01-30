[FLAŞ] DSÖ'den tüm dünyaya acil durum çağrısı

Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada “Corona virüsü, Çin ile birlikte diğer ülkelere de yayıldığı için uluslararası halk sağlığı açısından acil durum ilan edildi” denildi. Acil durum ilanının Çin’e güvenilmediği anlamına gelmediğini belirten Ghebreyesus, sağlık sistemi zayıf ülkelerde virüsün yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.







Açıklamanın devamında, Corona virüsünden dolayı uluslararası ticaret ve ulaşımın kısıtlanmaması gerektiği vurgulandı.





Hükümetlere tavsiye niteliğinde olan acil durum ilanının yasal bir dayanağı bulunmuyor. Ancak Birleşmiş Milletler’de bulunan ülkelerin, Dünya Sağlık Örgütü kararını gerekçe göstererek sınırlarını kapatma hakkı bulunuyor.





171 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Corona virüsü nedeniyle bugüne kadar 171 kişi hayatını kaybetti, 8 binden fazla kişi ise çeşitli hastanelerde karantina altına alındı. Virüsün diğer ülkelerde tespit edilen vakaların sayısı ise 100’ü aştı.





İNGİLTERE’DEN CORONA KARARI





Birleşik Krallık Sağlık Danışmanı, ülkede Corona virüsünün risk oranının düşükten orta seviyeye çıkartıldığını duyurdu.



