Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Elazığ'da 22 artçı deprem oldu /27 Aralık 2019 23:37

[FLAŞ] Elazığ'da 22 artçı deprem oldu

Elazığ’da sabah saatlerinde 4.9 şiddetindeki depremin ardından akşama kadar toplam 22 artçı deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ’da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmişti. 4.9’luk depremin ardından artçılar da geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, akşam saatlerine kadar 4.9’luk deprem sonrasında 1.1 ile 3.8 arasında şiddeti değişen 22 artçı deprem meydana geldi.

5 EV HASAR GÖRDÜ

Deprem nedeniyle Sivrice ilçesi Gözeli Köyü çevresinde 5 ev hasar görmüş, kent merkezin de ise 1 binanın sıvaları dökülmüştü. Öte yandan bazı köylerde de bir kaç evin eklenti yerlerinde yıkılma olmuştu. 
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