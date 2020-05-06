Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Endonezya'da 6.9'luk deprem /06 Mayıs 2020 19:39

[FLAŞ] Endonezya'da 6.9'luk deprem

Güney Asya ülkesi Endonezya'nın açıklarında 6.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, yerin 117 kilometre derininde gerçekleşen depremin tsunamiye neden olmayacağını açıkladı.

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Endonezya açıklarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, Banda Denizi’nde yerin 117 kilometre derininde meydana gelen depremin tsunamiye neden olmayacağını duyurdu.
 
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 6.9, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise 6.8 olarak verdi. Endonezya Tsunami Merkezi’nden yapılan açıklamada, depremin Hint Okyanusu Bölgesi’ni etkileyecek türden bir tsunami yaratacak bir güce sahip olmadığı belirtildi.

‘Pasifik Ateş Çemberi’ adlı deprem kuşağında bulunan Endonezya, sık sık şiddetli depremlere sahne oluyor.
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