[FLAŞ] Endonezya'da 6.9'luk deprem

Endonezya açıklarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, Banda Denizi’nde yerin 117 kilometre derininde meydana gelen depremin tsunamiye neden olmayacağını duyurdu.



Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 6.9, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise 6.8 olarak verdi. Endonezya Tsunami Merkezi’nden yapılan açıklamada, depremin Hint Okyanusu Bölgesi’ni etkileyecek türden bir tsunami yaratacak bir güce sahip olmadığı belirtildi.





‘Pasifik Ateş Çemberi’ adlı deprem kuşağında bulunan Endonezya, sık sık şiddetli depremlere sahne oluyor.