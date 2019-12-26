Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... Erdoğan: Libya'ya asker gönderme tezkeresi Meclis'e gelecek /26 Aralık 2019 11:47

FLAŞ... Erdoğan: Libya'ya asker gönderme tezkeresi Meclis'e gelecek

Tayyip Erdoğan, "Libya'ya asker gönderme tezkeresini meclise sunacağız" dedi.

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"Libya'ya asker gönderecek misiniz diye soruyorlar, biz davet edildiğimiz yere gideriz" diyen Tayyip Erdoğan meclis açılınca tezkereyi gündeme getireceklerini belirtti.

AKP İl Başkanları Toplantısında konuşarak değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili de konuşan Erdoğan, "İdlib'de rejimin saldırıları, kalıcı ateşkesi mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti." dedi.

Cumhurbaşkanı "Suriye içinde terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkardık" diye konuştu.
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