Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Erdoğan'dan Akdeniz açıklaması /30 Kasım 2019 18:51

[FLAŞ] Erdoğan'dan Akdeniz açıklaması

AKP iktidarının dış politikasında son dönemdeki en önemli krizlerden biri de Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarıyla yaşanıyor.

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Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri Ankara'yı hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği ile karşı karşıya getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin "Bağırmalarıyla, çağırmalarıyla biz bu gemilerimizi oradan çekmeyiz" dedi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Haziran 2012'den bu yana geçen sürede TANAP projesinin hayata geçmesi için büyük çaba sarf edildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İçeriden ve dışarıdan özellikle atlattığımız onca badireye, bölgesel gerilime, hatta sıcak çatışmalara varan istikrarsızlıklara rağmen TANAP'ı planlandığı şekilde ilerlettik." 

Erdoğan, TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunulmasının hayalden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı , bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören zihniyetlerin, dünyaya barış ve huzur getiremediğini söyledi. 
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