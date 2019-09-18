Samanyolu Haber /Ekonomi / [FLAŞ] FED'den faiz indirimi kararı /18 Eylül 2019 22:50

[FLAŞ] FED'den faiz indirimi kararı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.Fed'in duyurduğu karara göre eylül toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yaparak fonlama oranını yüzde 1,75-2,00 olarak değiştirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Fed üzerinde baskı yapıyordu.Fed kararına 2016 Eylül ayından bu yana ilk kez bazı üyeler itiraz ederken, karar 3 oya karşı 7 oyla alındı.

Bloomberg'te yer alan habere göre, karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.Ekonomist Uğur Gürses, faiz indirimi kararı sonrası Twitter hesabından "Fed 'artık bitti' diyor, buraya kadarmış" diye yazdı.

ABD Merkez Bankası Temmuz toplatısında 11 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimine giderek 2015 sonunda başlattığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti.

Fed yetkilileri son kez faiz artırılan Aralık toplantısında 2019 için sıkılaştırma tahminlerini kademeli olarak azaltmaya başlamışlardı. Haziran toplantısında ise faiz indirimi sinyali geldi.

Politika yapıcıların resmi tahminlerinin yer aldığı Haziran'da yayınlanan son noktasal grafiğe göre yetkililerin faiz beklentilerinin medyanı 2019 için yüzde 2.4 seviyesinde bulunuyordu.

Bilanço daraltılmasına 1 Ağustos itibariyle son verilirken, (IOER) yüzde 2.35'ten yüzde 2.10 seviyesine indi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise Temmuz toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz indiriminin genişleme döngüsünün başlangıcı olmadığını, ancak faiz indirimlerinin devam edebileceğini söyledi. Bununla birlikte Powell, "Bir daha hiç faiz artırmayacağımızı varsaymayın." uyarısında bulunmuştu.
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