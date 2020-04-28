Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] Fransa tüm ligleri iptal etti /28 Nisan 2020 19:11

[FLAŞ] Fransa tüm ligleri iptal etti

17 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "2019-2020 Ligue 1 sezonu iptal edilmiştir. Bu sezon ligler oynanmayacak" sözleriyle kararı duyurdu.

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Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi. Dün yapılan toplantıda Fransa Futbol Federasyonu İcra Komitesi, tüm bölgesel liglerin yanı sıra, kadınlar ligi ve futsal şampiyonalarını iptal ettiğini açıklarken, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2’nin 17 Haziran’da başlaması için planlama yapılıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs’a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı.

Ligue 1 ve Ligue 2’nin 17 Haziran’da başlaması için planlama yapılırken, Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, liglerin oynanmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

UEFA ülkelerin liglerini ağustos ayına kadar bitirmesini talep ederken, Fransa’da alınan kararların önümüzdeki salı günü açıklanması bekleniyor.
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