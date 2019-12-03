Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] Galatasaray’a sakatlık haberi /03 Aralık 2019 21:01

[FLAŞ] Galatasaray’a sakatlık haberi

Galatasaray’da bu sezon sakatlık haberleri üst üste geliyor. Büyük çabalar sonucunda transfer edilen dünyaca ünlü golcü Falcao, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.

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Falcao’nun dönüşü beklenirken takımda iki ismin daha sakatlandığı açıklandı.Galatasaray’dan yapılan açıklamada Sofiane Feghouli ve Mario Lemina’nın sakatlandığı ifade edildi. 

Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı belirtildi.Sarı kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''MR tetkikleri uygulanan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli’nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Mario Lemina’nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildi. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlandı.''
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