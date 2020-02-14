[FLAŞ] Galatasaray'a Falcao müjdesi

Süper Lig’in 19. haftasında 3-0 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının 58. dakikasında sakatlanan Radamel Falcao, ligde iki haftalık aranın ardından kadroya geri dönüyor.







Dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Kolombiyalı golcü oyuncu, Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda oynayacakları Yeni Malatyaspor karşılaşmasında teknik direktör Fatih Terim’den forma bekleyecek.34 yaşındaki forvet bu sezon 589 dakika forma giydiği 9 lig maçında 5 gol attı.





TERİM’İN YÜZÜ GÜLDÜ





Falcao ve Andone’nin sakatlıkları sonrasında takımla çalışmalara başlamaları ve Adem Büyük’ün kupa ile ligde golleriyle takıma katkı sağlaması Terim’in yüzünü güldürdü. Kupaya veda ederek tek kulvarda yoluna devam edecek olan Galatasaray, lider Sivasspor’un 3 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.





Sarı-kırmızılı takım 22. haftadaki Yeni Malatyaspor maçı sonrasında 23. haftada Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak.