Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] Galatasaray'da Falcao müjdesi /07 Aralık 2019 13:19

[FLAŞ] Galatasaray'da Falcao müjdesi

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrası transfer ettiği Kolombiyalı Radamel Falcao'nun uzun süren sakatlığı takımda moralleri bozmuştu.

SHABER3.COM

Dünyaca ünlü golcünün sakatlığına rağmen transfer edildiği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların önemli maçlarında forma giyemeyen Falcao'dan müjdeli haber geldi.

Fanatik'in haberine göre Madrid'den döndükten sonra çalışmalarına devam eden Kolombiyalı golcünün bu akşam oynanacak Alanyaspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Yıldız oyuncunun yüksek ihtimalle maç kadrosunda olacağı ve yedek olarak karşılaşmaya başlayacağı belirtildi. Son karar maç saatinde verilecek.Son olarak 1 Ekim'de PSG'ye karşı 90 dakika mücadele eden Radamel Falcao, bu maçtan sonra sakatlanmış ve takımını 67 gün yalnız bırakmıştı.

Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcuyla ilgili açıklama yapmış, "İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya’ya giderek bir hafta kadar burada kalacak." ifadelerini kullanmıştı. 
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