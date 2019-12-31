[FLAŞ] Galatasaray'dan haciz açıklaması

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır" denildi.







Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır. Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır."



