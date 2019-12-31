Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] Galatasaray'dan haciz açıklaması /31 Aralık 2019 20:02

[FLAŞ] Galatasaray'dan haciz açıklaması

Galatasaray Kulübü, yeniden yapılandırma sürecinin ön koşullarının yerine getirildiğini, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden kulübe kazandırıldığını duyurdu.

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Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır" denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır. Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır."

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