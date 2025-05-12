Flaş gelişme: ABD ile Çin ticaret müzakerelerinde anlaştı

ABD-Çin arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde iki gündür devam eden ticaret müzakereleri sona erdi.





ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, görüşmelerle ilgili açıklama yaptı.





ABD HAZİNE BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Hazine Bakanı Scott Bessent, "Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İlk olarak, İsviçreli ev sahiplerimize teşekkür etmek istiyorum. İsviçre hükümeti, bize bu harika mekanı sağladığı için çok nazik davrandı ve bunun da gördüğümüz verimliliğe büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Detayları yarın vereceğiz, ancak görüşmelerin verimli olduğunu söyleyebilirim. Başbakan Yardımcısı, iki Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Jamieson ve ben, görüşmelere aktif şekilde katıldık. Dün akşam Başkan Trump ile görüştüm, Büyükelçi Jamieson da görüştü ve kendisi gelişmeler hakkında tamamen bilgilendirildi. Dolayısıyla, yarın sabah tam bir brifing vereceğiz." dedi.





Sözcü'de yer alan habere göre ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer, "Bakanın da belirttiği gibi, bu iki gün çok yapıcı geçti. Hızla anlaşmaya varmamızın ne kadar önemli olduğunu anlamak gerekiyor, bu da farklılıkların belki de düşünüldüğü kadar büyük olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, bu iki günün hazırlanmasında büyük bir çaba harcandı. İlk başta neden burada olduğumuzu unutmayın, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1,2 trilyon dolarlık büyük bir ticaret açığı var, bu yüzden Başkan bir ulusal acil durum ilan etti ve tarifeler uyguladı, ve Çinli ortaklarımızla yaptığımız anlaşmanın, bu ulusal acil durumu çözmemize yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.





ABD Başkanı Donald Trump da dün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile görüşmelerin çok iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.





Trump, "Pek çok şey görüşüldü, birçok konuda mutabık kalındı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir yeniden başlama süreci müzakere edildi." ifadelerini kullanmıştı.





Hem Çin hem de ABD'nin yararına olacak şekilde Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istediklerini vurgulayan Trump, "Büyük ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunmuştu.





ABD ile Çin tarifeler konusunda restleşmişti

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.





Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.





Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.





Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı.





ALTINDA SERT KAYIP BEKLENTİSİ

Dünyanın gözü kulağı hafta sonu gerçekleşen ABD-Çin görüşmelerine çevrildi. Altın sert yükselişlerin ardından ABD-Çin arasındaki ılımlı gelişmelerin etkisiyle, haftaya sert kayıpla başladı. İki ülke arasında sağlanan anlaşma altın fiyatlarının çalışmasına neden olabilir





2 Nisan'ı kurtuluşla Günü olarak nitelendiren Trump'ın tarife açıklamalarıyla 3 bin 106 dolar seviyesinde olan ons altın, iki ülke arasındaki tarife anlaşmazlıklarıyla 3 bin 502 dolar seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü. Ancak son zamanlarda yaşanabilecek olası anlaşma ihtimali altında sert kayıpları meydana getirdi. Tariflerin açıklanmasından rekor seviyesine kadar 396 dolar değerlendi. 9 - 12 Mayıs'ta başlayan görüşmelerin olumlu geçmesi altın fiyatlarına negatif yönde yansıdı. Haftanın son işlem gününü 3 bin 272 dolar ile 3 bin 342 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 325 dolar seviyesinde tamamladı. Haftanın ilk işlem günüde sabah seansında 08.15;'te 3 bin 276 dolar seviyesinde bulunuyor.





GRAM ALTINA ETKİSİ

Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki karışık seyrin etkisiyle sert kayıplar vermeye devam ediyor. Tarife açıklamaları öncesinde 3 bin 779 liradan olan gram altın 4 bin 303 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Tariflerdeki anlaşma sinyalleriyle gram altın sert kayıplar verdi.





Cuma günün 4 bin 76 lira ile 4 bin 171 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 141 liradan tamamladı. Yeni günde aynı sata diliminde 4 bin 76 lirada bulunuyor.