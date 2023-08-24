Samanyolu Haber /Dünya / Flaş gelişme: Ukrayna askeri Kırım'a girdi /24 Ağustos 2023 15:18

Flaş gelişme: Ukrayna askeri Kırım'a girdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Ukrayna askerlerinin özel operasyon kapsamında Kırım'a girdiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Ukrayna askerlerinin özel operasyon kapsamında Kırım'a girdiğini bildirdi.

Gerçek Gündem'in haberine göre Yusov, Suspilne.media haber sitesine yaptığı açıklamada, Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğünün Deniz Kuvvetleriyle işbirliğinde Kırım'da özel operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sözcü Yusov, "Özel operasyon çerçevesinde askerler Yarımada'ya girdi. Hedeflere ulaşıldı. Askerlerimiz arasında can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Özel operasyonun devam ettiğini belirten Yusov, tüm detayları açıklamayacaklarını aktardı.

RUS ASKERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Yusov, Rus güçlerinde can ve maddi kaybının yaşandığını ileri sürdü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov da Özgür Avrupa Radyosuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın herhangi bir yerini vurma imkanına sahip olduklarını iddia ederek "Kesinlikle herhangi bir noktada düşmana ulaşabiliriz." diye konuştu.

Kırım Realii (Kırım gerçekleri) sitesinin haberine göre, yerel saatle 05.00 sularında, Kırım'daki Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı 3. Radyo-Teknik Alayı Üssü'nün bulunduğu Mayak yerleşim yeri yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna'nın operasyonunun Rus paralı asker grubu Wagner'in komutanlarının ölümünün ardından gelmesi dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş gelişme: Ukrayna askeri Kırım'a girdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:18:13