FLAŞ... Google da Türkiye'ye yaptırım uyguluyor: Uygulama lisanslarını iptal etti

Rekabet Kurumu, Google’ın mobil işletim sistemi, uygulama ve hizmetler alanındaki uygulamalarının ve şirketin mobil cihaz üreticiyle yaptığı sözleşmelerin Rekabet Kanunu’na aykırı olduğuna hükmederek şirkete 93 milyon lira idari para cezası vermişti.







Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre Google, 7 Kasım’daki kararın ardından Türkiye’deki iş ortaklarına, telefon üretici firmalarına ve akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir mektup gönderdi.







Mektupta yer alan karara göre Google, 12 Aralık itibariyle Türkiye’de satılan Android işlemcili akıllı telefonlarda kendi programların lisansını iptal etti.





Google, 12 Aralık’tan itibaren piyasaya giren Android telefonlara lisans verilmeyeceğini ve uygulamaların yeni sürümlerinin kullanılamayacağını da kaydetti. Yazıda Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye’de satılan Android telefonlarda kullanılamayacağı belirtildi.





Google, müşterilerine yazdığı mektupta, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rekabet Kurumu Başkanı Bilal Küle'nin iletişim bilgilerini paylaşarak, kararın geri alınması ya da düzeltilmesi için bu kurumlar nezdinde telefon/maille baskı yapılmasını istedi. Aksi durumda üretici veya satıcı firmalar büyük sıkıntı yaşayacak. Google, Türkiye piyasasından kesin olarak çıkma kararı da alabilir. Uygulamaların android telefonlarda kullanılmasına izin verilmezse, Türkiye'deki GSM firmaları mobil servis abonelerinde büyük gelir kaybı da yaşayabilir.

