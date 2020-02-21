Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Görüşme sonra Kremlin'den ilk açıklama /21 Şubat 2020 21:00

[FLAŞ] Görüşme sonra Kremlin'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede İdlib konusu ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir.

* İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alınmıştır.

Erdoğan, Türkiye’nin İdlib’e yönelik tavrının bu görüşmenin ardından netleşeceğini belirtmişti. Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada “Rejim İdlib'te bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil” demişti.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Kremlin’den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki İdlib görüşmesinde, Libya’daki krizinin de ele alındığı belirtildi.
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