[FLAŞ] HDP kongresine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) hafta sonunda Ankara'da yapılan kongresinde düzenlenen slayt gösterisinde kullanılan Abdullah Öcalan fotoğrafı nedeniyle soruşturma başlattı.







Başsavcılıktan bugün yapılan yazılı açıklamada, HDP'nin Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongresinde "Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış slayt gösterisinin" yapıldığı belirtildi. Bu slayt gösterisi üzerine Başsavcılık tarafından 23 Şubat Pazar günü soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, bir şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.





Bahçeli'den "soruşturma" çağrısı





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatıldığı yönündeki açıklaması öncesinde de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin kongresine ilişkin soruşturma açılmasını talep etmişti.





Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında bugün yaptığı konuşmada, "Üstü HDP, altı PKK olan bu kongre ortamında, İstiklal Marşı okunmamış, sözde devrim şehitleri kılıfıyla teröristlere saygı duruşunda bulunulmuştur" diyen Bahçeli, "Cumhuriyet savcıları HDP'nin bölücü kongresi hakkında mutlaka cezai takibata başlamalı, gecikmeksizin soruşturma açmalıdır. Türkiye muz cumhuriyeti değildir, çadır devleti değildir, etnik koalisyonun mecmuu değildir. Herkes aklını başına alsın, bu ülke sahipsiz ve savunmasız değildir" şeklinde konuşmuştu.