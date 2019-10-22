Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] HDP’li eşbaşkanları da tutuklandı /22 Ekim 2019 21:05

[FLAŞ] HDP’li eşbaşkanları da tutuklandı

Görevden alınan ve yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın ardından Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediyesi Eşbaşkanı Rojda Nazlıer de tutuklandı.

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Diyarbakarı Baro Başkanı Cihan Aydın, Twitter'dan "Büyükşehir Bld. Başkanı S.Mızraklı,Kayapınar Bld. Başkanı K.Yılmaz, Kocaköy Bld. Bşk R.Nazlıer ısmarlama soruşturmalar ile tutuklandı. Yargı hiçbir zaman iktidar ile bu kadar senkronize bir şekilde çalışmamıştı.Hukuk devleti ile polis devleti arasındaki makas tam olarak kapandı" dedi.

Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediyesi Eş Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer ve Erciş Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin gözaltındayken İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış, yerlerine de kayyım atanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra kayyum atanan HDP'li belediyeler şöyle;

Van Büyükşehir Belediyesi

Van/Erciş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır/Kayapınar,

Diyarbakır/Kocaköy

Diyarbakır/Bismil

Diyarbakır/Kulp

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mardin/Nusaybin

Hakkari Belediyesi

Hakkari /Yüksekova

Erzurum/Karayazı 
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