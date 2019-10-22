[FLAŞ] HDP’li eşbaşkanları da tutuklandı

Diyarbakarı Baro Başkanı Cihan Aydın, Twitter'dan "Büyükşehir Bld. Başkanı S.Mızraklı,Kayapınar Bld. Başkanı K.Yılmaz, Kocaköy Bld. Bşk R.Nazlıer ısmarlama soruşturmalar ile tutuklandı. Yargı hiçbir zaman iktidar ile bu kadar senkronize bir şekilde çalışmamıştı.Hukuk devleti ile polis devleti arasındaki makas tam olarak kapandı" dedi.







Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediyesi Eş Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer ve Erciş Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin gözaltındayken İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış, yerlerine de kayyım atanmıştı.





31 Mart yerel seçimlerinden sonra kayyum atanan HDP'li belediyeler şöyle;





Van Büyükşehir Belediyesi





Van/Erciş





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi





Diyarbakır/Kayapınar,





Diyarbakır/Kocaköy





Diyarbakır/Bismil





Diyarbakır/Kulp





Mardin Büyükşehir Belediyesi





Mardin/Nusaybin





Hakkari Belediyesi





Hakkari /Yüksekova





Erzurum/Karayazı