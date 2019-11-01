[FLAŞ] HDP’li Zeydan tahliye oldu

Zeydan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücrede kalıyor.Avukat Karaman Twitter hesabından "4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 26. dönem HDP milletvekili Abdullah Zeydan ile ilgili; Hakkındaki hükmün, yasal değişiklik nedeniyle temyizi üzerine infazın durdurulması ve tahliye kararı verildi" paylaşımında bulundu.







HDP Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan hakkında 25 Ekim’de avukatları Mahsuni Karaman ve Murat Arksak tarafından Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne “infazın durdurulması” ve “dosyanın temyize gönderilmesi” talebiyle yapılan başvuru kabul edildi.





Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ekim’de Resmi Gazete yayımlanarak, yürürlüğe giren 7188 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Zeydan hakkında “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle verilen üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası ile “örgüte yardım yataklık etme” gerekçesiyle verilen beş yıl hapis cezası hakkında infazın durdurulmasına karar verdi.





Antep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 25 Nisan 2018 tarihinde onaylanan cezanın “örgüt propagandası yapmak “ ve “örgüte yardım yataklık yapmak” suçlarından infazının durdurulmasına, yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmesine karar verdi.