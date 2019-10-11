Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] HDP'lilere çok sayıda gözaltı /11 Ekim 2019 19:17

[FLAŞ] HDP'lilere çok sayıda gözaltı

HDP'lilerin, Suriye'ye yönelik askeri harekatla ilgili Ankara'da düzenlemek istediği basın açıklamasına polis çok sert müdahale etti. Müdahale sonrasında en az 10 kişi gözaltına alındı

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HDP'lilerin, Suriye'ye yönelik askeri harekatla ilgili Ankara'da düzenlemek istediği basın açıklamasına polis çok sert müdahale etti. Müdahale sonrasında en az 10 kişi gözaltına alındı. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Musa Piroğlu ve Kemal Bülbül'ün de bulunduğu yurttaşlar, HDP İl Binası önünde toplanarak, Suriye'ye yönelik askeri harekatı protesto etmek istedi. 

Polisin eyleme izin vermemesi üzerine Sakarya Caddesi'nde yapılmak istenen basın açıklaması da engellenmeye çalışıldı. HDP'li vekiller caddeye alınırken, diğer yurttaşlar ise polis tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Basın kartını göstermesine rağmen İleri Haber muhabiri de alandan zorla çıkarılmak istendi. Bu esnada yapılan müdahale de en az 10 kişi gözaltına alındı.

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