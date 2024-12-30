Flaş iddia: AKP'den Köfteci Yusuf'a büyük ithal et kıyağı

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde yer alan ve ürünlerinde domuz eti bulundurduğu belirtilerek tartışmalara konu olan Köfteci Yusuf, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu'ndan 40 tonluk uygun fiyatla et alımı gerçekleştirdi.





CHP'DEN SERT TEPKİ

Cumhuriyet'teSöz konusu uygulamanın başka hiçbir şirkete sunulmamasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem tepki gösterdi.





Ekim ayının ilk haftasında yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi Türkiye'de kamuoyunu uzun süre meşgul ederken, listede en fazla tartışılan işletme Türkiye'nin birçok şehrinde restoran zincirleri bulunan Köfteci Yusuf olmuştu.





Firmanın Bursa'da bulunan şubesinde satılan et dönerin içerisinden domuz eti çıktığını açıklayan bakanlık haftalar süren bir tartışmanın fitilini ateşlerken, başlangıçta iktidar tarafından hedef tahtasına oturtulduğu iddia edilen işletmeye Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan büyük bir satış gerçekleştirildi.





UYGUN FİYATTAN 40 TON ET SATILDI

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca vatandaş kırmızı ete ulaşma imkanı sağlayamazken, vatandaşların daha uygun fiyatlı et tüketebilmeleri amacıyla zincir marketlere satış gerçekleştiren Et ve Süt Kurumu, Köfteci Yusuf'a 2 tır (yaklaşık 40 ton) et satışı gerçekleştirdi.





Standart uygulamaya aykırı olan bu durum, söz konusu imkanın başka hiçbir işletmeye sunulmaksızın Köfteci Yusuf için seferber edilmesi nedeniyle sosyal medyada tartışmalara neden olurken, satış işlemine yönelik bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) geldi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, söz konusu uygulamanın 'fırsat eşitliği' ilkesine aykırı olduğunu belirterek, satış işleminin ifşa olmamak amacıyla gizli bir şekilde yürütüldüğünü öne sürdü.





'DÜN İTİBARSIZLAŞTIRDINIZ, BUGÜN İHYA ETMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ'

Köfteci Yusuf'a yapılan sevkiyatın 'arka kapılardan' sürdürüldüğünü aktaran Adem, "Satış işlemlerinin Sakarya’dan Bursa’ya dolaylı yollarla yapılması, kimden neyi saklama çabasıdır? Eğer halkın kaynaklarını adil bir şekilde yönetemiyorsanız, bu kurumu kimlerin çıkarına çalıştırıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.





Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı şekilde faaliyetlerini yürüten Et ve Süt Kurumu'na şeffaflık çağrısında bulunan Adem, “Ama Tarım Bakanlığı, ne üreticiyi ne esnafı ne de tüketiciyi düşünüyor. Dün itibarsızlaştırdığınız bir firmayı bugün ihya etmeye çalışıyorsunuz. Bu milletin çiftçisine, esnafına ve halkına verecek hiçbir şeyiniz kalmadı” şeklinde konuştu.