Flaş iddia: Ali Babacan AKP milletvekillerinden söz aldı!

Yeni parti çalışmaları kapsamında AKP milletvekilleri ile de görüştüğü bilinen Ali Babacan cephesinin, bazı milletvekillerinden söz aldığı iddia edildi.





Yeni Çağ Gazaetesindeki habere göre Babacan önderliğindeki oluşumun, görüştükleri AKP milletvekillerinin deşifre olmalarını istemediği öğrenilirken, söz konusu milletvekillerinin yeni partinin kurulmasına kadar bekleyecekleri öğrenildi.





Daha önce, MHP'den ihraç edilen Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ile AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yer alacağı öğrenilen yeni partinin TBMM'de grup kurmaya yakın sayıda AKP milletvekilinin desteğini aldığı belirtildi. Yeni parti çalışmalarında yer alan bir isim, sadece AKP milletvekilleri ile temas halinde olduklarını belirterek, "Partiyi kurduğumuzda Meclis'te grup kuracak bir sayıda olmasa bile, bir grup AK Parti milletvekilinin istifa ederek partimize geçeceği kesin. Böyle bir kan kaybını belediye başkanlarının geçişleri ile kapatamazlar." dedi.



