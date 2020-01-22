Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: Ali Babacan AKP milletvekillerinden söz aldı! /22 Ocak 2020 09:52

Flaş iddia: Ali Babacan AKP milletvekillerinden söz aldı!

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan'ın temas halinde olduğu bazı AKP milletvekillerinden söz aldığı ve yeni oluşumun TBMM'de grup kurabilecek bir sayıya yaklaştığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Yeni parti çalışmaları kapsamında AKP milletvekilleri ile de görüştüğü bilinen Ali Babacan cephesinin, bazı milletvekillerinden söz aldığı iddia edildi. 

Yeni Çağ Gazaetesindeki habere göre Babacan önderliğindeki oluşumun, görüştükleri AKP milletvekillerinin deşifre olmalarını istemediği öğrenilirken, söz konusu milletvekillerinin yeni partinin kurulmasına kadar bekleyecekleri öğrenildi.

Daha önce, MHP'den ihraç edilen Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ile AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yer alacağı öğrenilen yeni partinin TBMM'de grup kurmaya yakın sayıda AKP milletvekilinin desteğini aldığı belirtildi. Yeni parti çalışmalarında yer alan bir isim, sadece AKP milletvekilleri ile temas halinde olduklarını belirterek, "Partiyi kurduğumuzda Meclis'te grup kuracak bir sayıda olmasa bile, bir grup AK Parti milletvekilinin istifa ederek partimize geçeceği kesin. Böyle bir kan kaybını belediye başkanlarının geçişleri ile kapatamazlar." dedi.    

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş iddia: Ali Babacan AKP milletvekillerinden söz aldı! Sonraki Haber >>

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Film sahnesi değil, gerçek!

Film sahnesi değil, gerçek!

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

SpaceX'in acil durum testi

SpaceX'in acil durum testi

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Bu da Selfie kapkaçı

Bu da Selfie kapkaçı

Bir doktorun tükenme anı

Bir doktorun tükenme anı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:47