Samanyolu Haber /Spor / Flaş iddia: Ali Koç, kongre için imza toplayan derneği bastı /18 Mayıs 2025 10:40

Flaş iddia: Ali Koç, kongre için imza toplayan derneği bastı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdi. Taraflar arasında yaşanan gerilim, dernekteki taraftarların müdahalesiyle son buldu.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kongre tartışmaları alevlenmeye devam ediyor.

Cuma günü toplantı gerçekleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, eylül ayında seçimli bir kongre yapılması yönünde karar alırken, sarı-lacivertlilerde daha erken tarihte seçimli olağanüstü kongre yapılması için taraftarlar ve taraftar dernekleri kampanya başlattı.

Kongre kararı için yaklaşık 9 bin imzanın gerektiği Fenerbahçe'de özellikle Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan 'Geleceğe İmza' kampanyasının etkili olduğu ve hedeflenen sayıya yaklaşıldığı öne sürülmüştü.

'SİZ BENİ İNDİRMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ?'

Kongre tartışmaları tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Oda TV'de yer alan iddiaya göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdi.

Koç'un Tunay'a “Siz beni indirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” diyerek bağırdığı iddia edilirken, taraflar arasında yaşanan tartışma, çevredeki taraftarların müdahalesiyle sona erdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş iddia: Ali Koç, kongre için imza toplayan derneği bastı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:36