Samanyolu Haber /Dünya / Flaş İddia... Altı ABD uçağı içindekilerle beraber Afganistan'da rehin kaldı /06 Eylül 2021 10:27

Flaş İddia... Altı ABD uçağı içindekilerle beraber Afganistan'da rehin kaldı

ABD'li Kongre üyesi Michael McCaul, 6 Amerikan uçağının Afganistan'dan ayrılamadığını iddia etti. McCaul, "ABD, Taliban'ı tamamen tanıyana kadar Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin vermeyecekler" dedi.

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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Michael McCaul, Taliban'ın Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları ve Afgan tercümanları taşıyan 6 Amerikan uçağını Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda tuttuğunu ve Washington yönetimi Taliban'ı tanıyana kadar bu kişilerin ayrılmasına izin verilmeyeceğini öne sürdü.

NTV'nin haberine göre McCaul, katıldığı Fox News yayınında Afganistan'dan hala tahliye edilemeyen Amerikan vatandaşlarının durumuna ilişkin yorumlarda bulundu.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikan vatandaşları ve ABD ile iş birliği yapan Afganları taşıyan 6 Amerikan uçağı olduğunu kaydeden McCaul, bu uçakların iki-üç gündür ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan onay almalarına rağmen kalkamadığını ileri sürdü.

McCaul, "Durum bir esir tutmaya dönüyor. ABD, Taliban'ı tamamen tanıyana kadar Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin vermeyecekler" dedi.

McCaul, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığının aksine Afganistan'da sadece 100-200 değil çok daha fazla Amerikan vatandaşının kaldığını sözlerine ekledi.

Mezar-ı Şerif'teki yetkililerse havalimanında bekletilen kişilerin pasaport ya da vizeleri bulunmayan Afganlar olduğunu belirtti.
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