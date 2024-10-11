Samanyolu Haber /Gündem / Flaş İddia: Ankara Öcalan'la, Öcalan Kandil'le görüşüyor /11 Ekim 2024 09:41

Flaş İddia: Ankara Öcalan'la, Öcalan Kandil'le görüşüyor

Al Monitor yazarı Amberin Zaman üç kaynaktan doğruladığını belirterek hükümetin Öcalan'la görüşmesi için ön görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Öcalan'ın Kandil'le de görüştüğü ileri sürüldü.

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Bir süredir kulislerde dolaşan "yeni bir çözüm süreci" dedikoduları; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te DEM Partili vekillerin elini sıkmasıyla daha da alevlenirken bir de "somut adım" iddiası ortaya atıldı.  

Al Monitor’den Amberin Zaman, 'Hükümetin Kürt dosyasını yakından bilen üç kaynak'a dayandırdığı haberinde "Hükümet ile Öcalan arasında fiili müzakerelerin yeniden başlaması için istikşafi görüşmelerin başladığını" yazdı.

Amberin Zaman’ın Al Monitor’deki haberi özetle şöyle:

Kaynaklardan ikisi Öcalan’ın son dönemde Irak’taki Kandil Dağları’nda bulunan PKK liderliğiyle doğrudan görüşmesine izin verildiğini söyledi.

Kaynaklardan biri, “Öcalan onlara silah bırakmayı tartışma zamanının geldiğini söyledi” dedi.

'ÖCALAN SİNİRLENİP TELEFONU KAPATTI'
Kaynaklardan biri, kendi geleceklerine nasıl karar vereceklerini sorduklarında Öcalan’ın sinirlenerek telefonu kapattığını söyledi. İkinci kaynak, iddia edilen görüşmenin sorunsuz geçmediğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Al-Monitor Irak’taki PKK kaynaklarıyla WhatsApp üzerinden iletişime geçti. Diğerleri gibi özgürce konuşabilmek için adının açıklanmasını istemeyen kaynaklardan biri “Yeni bir barış sürecinin başladığını söyleyebiliriz” dedi.
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