Flaş iddia: CHP, 10 bin üyenin bilgileri MİT’e verdi

CHP lideri Özgür Özel, yurtdışı üyelerinin her hangi bir örgüte üye olup olmadıklarının araştırılması için MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan destek istemişti. Son olarak yurtdışında bulunan 10 bin üyenin bilgilerinin MİT’e verildiği iddia edildi.





Özel, yurtdışında partiye üye olmak isteyenler konusunda MİT’ten yardım istediklerini açıklamıştı. Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile 20 Kasım’da CHP Genel Merkezinde bir görüşme gerçekleştirmişti.





Halkweb isimli internet sitesinde yer alan haberde, Özel katıldığı canlı yayında, “CHP’nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. F... veya diğer örgütlerin sızmaması için istihbarat desteği istedik” demişti. Özel’in partiye üye kayıtları konusunda MİT’ten yardım istendiğini açıklaması CHP’nin yurt dışı birliklerinden tepki çekmiş ve pek çok CHP üyesi imzalı bir bildiri ile bu açıklamalara tepki göstermişti.





10 BİN ÜYENİN BİLGİSİ Mİ VERİLDİ?

Özgür Özel’in o açıklamasının ardından CHP ile MİT arasında nasıl bir çalışma yapıldığına dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.





Ancak bu konuda çok çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. Deneyimli Gazeteci Halil Nebiler, kendisine ait YouTube kanalında yaptığı ‘Televizyon Gazetesi’ programında o görüşmenin ardından 10 bin CHP üyesinin bilgilerinin MİT ile paylaşıldığını iddia etti.





İddiasını üst düzey bir kaynaktan da doğrulattığını ifade eden Nebiler, “Yurt dışındaki 10 ülkeden 52 merkeze kayıtlı 10 bin kadar üyenin kayıtlarını MİT’e teslim etti” diye konuştu.