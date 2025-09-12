Flaş iddia: CHP'ye 3 binden fazla gaz maskesi alındı, gıda stoku yapıldı

İstanbul'da mahkemenin tartışmalı bir karar ile CHP İstanbul İl Yönetimini görevden almasının ardından yaşanan polis ablukası ve milletvekillerine bile biber gazlı müdahale dünyanın da gündemine gelmişti. 15 Eylül tarihinde görülecek olan Kurultay davasından mutlak butlan kararının çıkması ihtimaline karşın CHP'li gençler şimdiden genel merkez önünde nöbet tutmaya başladı.





GENEL MERKEZE GIDA STOKU

Hafta sonu itibarı ile 81 il başkanı Ankara'da olacak. Davadan sadece 1 gün önce yapılacak olan Ankara mitingine katılımın yüksek olması bekleniyor. 15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkar ve eski genel başkan Kılıçdaroğlu genel merkeze gelirse protestoların yapılacağı belirtildi. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre genel merkeze 3 binden fazla N95 tipi gaz maskesi alındığı, nöbette tüketilmek üzere de makarna, bisküvi gibi gıda alımı yapıldığı kaydedildi. Polis gazına karşı ayrıca limon alındığı belirtildi.





BELİRSİZLİK ERTELEME KARARI İLE ORTADAN KALKACAK

30 Eylül'de görülen davanın ekonomi nedeni ile ertelendiği ifade ediliyordu. Dün Ankara'dan çıkan son kararın ardından kulislerin sürekli değiştiği ifade ediliyor. Bir kulis bilgisine göre 15 Eylül'de görülecek dava yine ertelenecek.