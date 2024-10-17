Flaş iddia: Demirtaş'a tahliye, Öcalan'a ev hapsi!

Meclis'in açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek partililerle tokalaşmış, grup toplantısında PKK elebaşı Öcalan'a çağrıda bulunarak PKK'lilere silah bırakıp, teslim olması yönünde talimat vermesini istemişti. Ankara kulislerinde başlayan "yeni bir çözüm süreci mi?" tartışmaları devam ediyor.







TELE1'de yayınlanan ve Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programının konuğu gazeteci İdris Akyüz'ün, yeni çözüm süreciyle ilgili iddiası dikkat çekti.





'İKTİDARINI UZATMA HAMLESİ...'

Akyüz, AKP'nin yeni çözüm süreci hamlesini iktidarını uzatmak için yaptığını ifade ederek, "Kendi iktidarını uzatmak için için Öcalan'a Demirtaş'a ve dolayısıyla Kürt yurttaşıma bir mesaj verip yoklama yapıyorlar" dedi.





'ÖCALANA'A EV HAPSİ VERİLİRSE ŞAŞIRMAM'

AKP'nin iktidarında kalabilmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da işleme alabileceğini ifade eden Akyüz, "Yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanırsa Abdullah Öcalan'a ev hapsi uygulaması yapılırsa hiç şaşırmam. Bu iktidar kendi sürecini sağlamlaştırmak iktidarda kalmak için tüm bunları yapabilir. Demirtaş'ın da 1 yıl sonra serbest kalacağını ilan edebilirler. DEM Parti bu tuzağa düşmemeli" değerlendirmesi yaptı.





Akyüz, iktidarın sık sık dile getirdiği yeni anayasa talebiyle ilgili de "Bu ülkede toplum mu yeni bir anayasa istedi? 2010 referandumu ile 2017 referandumundaki talep toplumdan mı doğdu? Yoksa kendi anayasasını yapmak için mi dayatıldı?" diye sordu.





Akyüz, DEM Parti'nin yeni çözüm süreci tuzağına düşeceğini sanmadığını da sözlerine ekledi.