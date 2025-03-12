Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: Dosyadaki şikayetçi Akşener çıktı /12 Mart 2025 13:11

Flaş iddia: Dosyadaki şikayetçi Akşener çıktı

İmamoğlu için ‘kardeşim’ diyen ve aldığı hapis cezası sonrası Saraçhane’de İmamoğlu’na sarılan Akşener’in İmamoğlu danışmanı İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet ettiği öne sürüldü. Akşener dilekçesinde Özkan'ın mal varlığına el konulmasını da talep etti.

SHABER3.COM

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’nin ön seçiminde Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet ettiğini iddia etti. İBB Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili olan Özkan, 1 Kasım 2024’te İmamoğlu’nun danışmanlığına getirildi.

Yandaş Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Akşener, dilekçesinde Özkan’ın mal varlığının hızlı şekilde yükseldiğini belirterek hesaplarının ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.

MAL VARLIĞINA EL KONULMASI İSTENDİ
Akşener’in vekili Avukat Abdullah Ören aracılığıyla sunduğu dilekçede, İYİ Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı ve İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinin ardından 1 Kasım 2024’te İmamoğlu’nun siyasi danışanı olarak atanan Özkan’ın mal varlığına el konulması da istendi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş iddia: Dosyadaki şikayetçi Akşener çıktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:53:00