Flaş iddia: Dosyadaki şikayetçi Akşener çıktı

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’nin ön seçiminde Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet ettiğini iddia etti. İBB Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili olan Özkan, 1 Kasım 2024’te İmamoğlu’nun danışmanlığına getirildi.





Yandaş Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Akşener, dilekçesinde Özkan’ın mal varlığının hızlı şekilde yükseldiğini belirterek hesaplarının ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.





MAL VARLIĞINA EL KONULMASI İSTENDİ

Akşener’in vekili Avukat Abdullah Ören aracılığıyla sunduğu dilekçede, İYİ Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı ve İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinin ardından 1 Kasım 2024’te İmamoğlu’nun siyasi danışanı olarak atanan Özkan’ın mal varlığına el konulması da istendi.







