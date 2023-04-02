Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: Erdoğan MİT'in başına kimi getirecek? /02 Nisan 2023 11:26

Flaş iddia: Erdoğan MİT'in başına kimi getirecek?

Gazeteci Sedat Bozkurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve özel kalem müdürü Hasan Doğan'la ilgili planının detaylarını anlattı.

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Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçim sonucunda cumhurbaşkanı değişiminin yaşanması halinde yeni sistemin gereği olarak ilginç bir de ilk yaşanacağını söyledi.

Üst düzey bürokratlarının tamamı, valiler ve üniversite rektörlerinin de buna dahil görevlerinden ayrılacaklarını dile getiren gazeteci, "Bunun nasıl olacağı tam bir muamma. Bu düzenleme nedeniyle, 'Kesin gidiyorlar' izlenimi yaratmaması için üst düzey bürokratların istifa ederek milletvekili aday olmaları da engellendi" ifadesini kullandı.

Bozkurt, Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde de bunu yaptığını belirterek  "MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ve özel kalemi Hasan Doğan'a izin vermedi. Fidan ile Doğan, Erdoğan’a göre mutlak kazanacağı seçimler sonrasında bakan olacaklar. İbrahim Kalın da uzun süren iddiaların ardından MİT Başkanı koltuğuna oturacak gibi. Plan bu" diye yazdı; ardından şunları kaydetti:

"Millet ittifakında hayli yoğunlaşan kimlerin bakan olacağı, üst düzey bürokratik makamlara kimlerin geleceği tartışmaları AKP içinde de eksik değil, tablonun olumsuzluğuna karşın. Bakanlar seçimlerde liste başı aday olacak ama seçimi kazanmaları halinde çoğu milletvekilliğinde kalacak ve yerlerine yeni bakanlar atanacak. Ve buna kendileri karar vermeyecek."
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