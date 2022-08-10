Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: 'Erdoğan, Soylu'yu görevden almak üzere' /10 Ağustos 2022 11:06

Flaş iddia: 'Erdoğan, Soylu'yu görevden almak üzere'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir kez daha görevden alınacağı iddiasıyla gündemde. Daha önce de görevden alınacağı iddiaları gündeme gelen Soylu için Korkusuz yazarı Ahmet Takan, görevden alınmasının an meselesi olduğunu ileri sürdü.

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Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Takan, "Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı görevinden alınması an meselesi" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soylu'yu görevden almaya hazırlandığını söyleyen Ahmet Takan, "Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı görevinden alınması an meselesi…" diye yazdı.

"ERDOĞAN TUTUYOR"
Heyecan ve tedirginliğin hakim olduğu bir bekleyişin varlığından söz eden Takan, Kaymakamlar, Emniyet Müdürleri ve Valiler kararnamesinin beklendiğini ifade etti. 

"Bazı sıkıntılar yüzünden Saray'a gönderilen kararnameleri, Tayyip Erdoğan tutuyor…" ifadelerini dile getiren Takan, "Erdoğan, seçime İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ona bağlı teşkilat yapısıyla gitmek istemiyor" dedi.

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