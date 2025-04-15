Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: Erdoğan, yargı mensubuna ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi /15 Nisan 2025 09:39

Flaş iddia: Erdoğan, yargı mensubuna ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı ‘yolsuzluk’ soruşturmasına ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasına ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek "Erdoğan sonuçtan memnun mu?" başlıklı yazısında iktidara yakın bir kaynağından aldığı kulisi paylaştı. 

Zeyrek’in yazısının ilgili kısmı şu şekilde: 

“Aslında doğrudan “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrasında gelinen noktadan memnun değil” diye yazabilirdim.

Buna gerekçe olarak da Erdoğan’ın İmamoğlu operasyonunu yöneten yargı mensubuna “Hani dosyanız çok güçlüydü?” diye tepki gösterdiği ve o yargı mensubunun da “Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü” dediğine dair iddiaları gösterebilirdim.

Ancak bunu yapamıyorum.

Zira bunu bana anlatan hükümete yakın kaynağım bu bilgiyi onu kaynak göstererek vermemi istemiyor. Aynı bilgiye sahip olduğunu söyleyen başka bir kaynağım da çekindiğinden açıklama yapamıyor.”

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Deniz Zeyrek'in yazısında yer alan iddiaya ilişkin açıklama yapıldı

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir."
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