Flaş iddia: Erdoğan'ın seçim çalışmalarını 'Damat Berat' yürütüyor

İktidarın 2023 seçimlerine doğru, halkın cebini rahatlatma adına bir dizi uygulamalar hayata geçireceği iddia edildi.







Gazeteci Candaş Tolga Işık, tv100 sitesindeki köşe yazısında Maliye Bakanlığı'nın çalışmasıyla ilgili Ankara'daki kaynaklardan edindiği bilgileri kaleme aldı.





"PERDE ARKASINDAKİ ESAS İSİM BERAT ALBAYRAK"

Işık'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:





"Maliye Bakanlığı'nda şu sıralar hummalı bir çalışma var. Maliye Bakanı Nureddin Nebati direksiyonda ama bu sürecin perde arkasındaki esas isim Berat Albayrak. Duyduklarımı teker teker yazayım.





İŞLETMELERE CİDDİ KREDİ DESTEKLERİ

Kredi Garanti Fonu’nun kesesi açılıyor. Özellikle işletmelere yönelik ciddi kredi destekleri getirilmeye hazırlanılıyor. Bu kapsamda yeni bir vergi affı ve yeni bir düzenleme de gündemde.





VERGİ İNDİRİMLERİ GELİYOR, BAZI VERGİLER KALDIRILACAK

Maliye kaynakları otomobilden cep telefonuna kadar birçok kalemde başta ÖTV olmak üzere çeşitli vergi indirimleri hatta bazı vergileri kaldırmaya gidecek kadar adımlar için çalışıldığını ifade ediyor.





YILBAŞINDAN HEMEN ÖNCE YA DA HEMEN SONRA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maliye’ye yılbaşına kadar hazırlıklarınızı tamamlayın talimatı vermiş. Muhtemelen bu takvime sadık kalınırsa yılbaşından hemen önce ya da hemen sonra ekonomiye dair direkt vatandaşın cebine yönelik paketler açıklanacak.





KAYNAK NE?

Açıklanacak açıklanmasına da herkes gibi benim de merak ettiğim şu: Bunların kaynağı ne? Diyelim ki cep telefonunda, otomobilde ÖTV’yi kaldırdınız ya da kayda değer bir azaltmaya gittiniz Türk ekonomisi bunu nasıl finanse edecek? Daha doğrusu edebilecek mi? Karadeniz’de bulunan doğalgaz hepimizi çok mutlu etti ama memleketin tüm illerinde bir o kadar daha doğalgaz bulsak ancak bu açığı finanse edebiliriz. Peki o zaman tekrar soralım kaynak ne?"