Flaş iddia: Esad-Erdoğan görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

GÖRÜŞME AĞUSTOS AYINDA OLACAK

Kaynak, Erdoğan ve Esad arasındaki görüşmenin Ağustos ayında yapılmasının planlandığını belirtti. Bu toplantının, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi sürecinde önemli bir adım olacağı belirtiliyor.

İRAN’IN GÖRÜŞMELERE DAVET EDİLMEYECEĞİ BELİRTİLİYOR

Görüşme öncesinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise İran’ın bu toplantıya davet edilmeyeceği yönündeki iddialar. Kaynak, “Bu toplantıda İran’ın yer alması beklenmiyor, ancak Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin davet edilebileceği söyleniyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, 7 Temmuz’da yaptığı bir açıklamada, Esad’ı Türkiye’ye davet etme niyetini ifade etmişti. Erdoğan, “Beşar Esad Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Davetimizi yapacağız ve İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz” demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın ilk yüz yüze görüşmesinin Moskova’da gerçekleştirileceği kesinleşti.Görüşmenin detaylarıyla ilgili olarak Daily Sabah’a konuşan bir kaynak, Erdoğan ve Esad arasındaki kritik zirvenin Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılacağını duyurdu. Kaynağın verdiği bilgilere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tarihi toplantıya ev sahipliği yapacak ve görüşmelere aracılık edecek. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin de davet edilebileceği ifade ediliyor.Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki açıklamalarına olumlu baktığını ancak bu görüşmenin kuralsız bir şekilde gerçekleşmeyeceğini vurgulamıştı.