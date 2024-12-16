Samanyolu Haber /Dünya / Flaş iddia: Esad Rusya'ya 21 uçakla 2 ton euro ve 250 milyon dolar götürdü /16 Aralık 2024 11:11

Flaş iddia: Esad Rusya'ya 21 uçakla 2 ton euro ve 250 milyon dolar götürdü

Rusya'ya kaçan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın 21 uçuşla Moskova'ya gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı.

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Beşar Esad'ın 8 Aralık Pazar (2024) günü devrilmesiyle sadece 24 yıllık devlet başkanlığını değil, ailesinin 50 yılı aşkın süren Suriye yönetimi de sona ermiş oldu. Esad, ailesiyle birlikte Suriye’yi terk ederek Moskova’ya kaçmıştı. Esad'ın 1 uçuşla Moskova'ya gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı.

Financial Times (FT), Suriye Merkez Bankası’nın 2018-2019 yıllarında Moskova’ya milyonlarca dolar değerinde nakit gönderdiğini yazdı. Haberde, 21 uçuşla yaklaşık 2 ton euro ve 250 milyon dolar nakitin Rusya’ya gönderildiği belirtildi.

SURİYE MERKEZ BANKASI MOSKOVA'YA BÜYÜK MİKTARDA NAKİT SEVK ETTİ
FT’nin açıkladığı belgelere göre, Suriye Merkez Bankası, Beşar Esad’ın yönetimde olduğu bu dönemde, döviz rezervlerinin neredeyse tükenmiş olmasına rağmen, Moskova’nın Vnukovo Havalimanı’na 100 dolarlık ve 500 avroluk banknotlardan oluşan büyük miktarda nakit sevk etti.

250 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE NAKİT TAŞIDI
Esad'ın 2019’da gerçekleşen bir uçuşta 100 dolarlık banknotlarla 10 milyon dolar, başka bir uçuşta da 500 avroluk banknotlarla 20 milyon euro gönderildiği açıklandı. FT, Esad'ın Mart 2018 ile Eylül 2019 arasında toplamda 250 milyon doların üzerinde nakit parayı Moskova'ya taşındığını belirtti.

KAYITLAR BULUNAMADI
FT, 2012-2018 yılları arasında para transferiyle ilgili ise kayıt ise bulunamadığını ifade etti. Gazete, nakit varlıkların Rus bankalarına yatırıldığını ve Esad ailesinin Moskova’da lüks gayrimenkuller satın aldığını iddia etti.

Suriye Yasal Kalkınma Programı’ndan Eyad Hamid, bu tür para transferlerinin Esad rejimi tarafından uzun yıllardır yapıldığını açıkladı.

Son olarak, 8 Aralık 2024’te Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle, Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanımış; Esad, ailesiyle birlikte Suriye’yi terk ederek Moskova’ya kaçmıştı.


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